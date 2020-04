Confesercenti Campania | lettera di Schiavo alla Regione | “Settore turistico escluso”

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il presidente diVincenzo, a nome dell’associazione e dei tutti gli iscritti, ha inviato oggi al Presidente dellaVincenzo De Luca unadi protesta perché nell’ultima ordinanza la Giunta regionale ha escluso centinaia di attività commerciali dpossibilità di avere il contributo “una tantum” a fondo perduto. “Sono state estromesse totalmente – si legge nella missiva inviata – numerosissime attività commerciali del settore turismo sospese a seguito dei DPCM e delle Ordinanze della. Attività quali agenzie di viaggio, noleggio con conducente, villaggi turistici, affittacamere per brevi soggiorno, case vacanze, residence, campeggi e guide turistiche non sono state comprese ...

Il Denaro

E’ il direttore dell’associazione Imprenditori irpini di Confesercenti e, nonostante il lockdown ... viene incontro alle nostre esigenze. Sappiamo che anche Regione Campania e Camera di Commercio si ...Una Pasqua "tragica", triste per la sofferenza delle persone e per i decessi, che sono ancora troppi, ma anche "drammatica per l'economia, che non ...