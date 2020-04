Colosimo | Zingaretti sforna nomine nonostante emergenza

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma – “La giunta, malgrado l’coronavirus che sta mettendo in grave crisi i cittadini e le imprese del territorio, continua arecome se nulla fosse. Le ultime tre, addirittura, il venerdi’ prima di Pasqua. Sono stati nominati, infatti, tramite decreti, Paolo Bracchi a commissario straordinario dell’Ipab “Opera Pia Accoglienza Sociale Beata Maria De Mattias di Orte (VT), Settimio Bernocchi commissario straordinario dell’Ipab Opera Pia San Giovanni Battista di Torri in Sabina (RI) e Giuseppe Lobefaro commissario straordinario dell’Ipab Asilo infantile Strumbolo a Piedimonte San Germano (FR). A questo punto, abbiamo perso il conto di incarichi eed e’ evidente che il presidentenon riesca a togliersi il vizio di fare provvedimenti, che non hanno nulla a che fare con il momento di ...