Colosimo-Gallucci FDI | Sindaca Raggi intervenga per patrocinio ad Associazioni di

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 aprile 2020) “Chiediamo alladi attivarsi presso i presidenti di Municipio per sollecitarli affinchè concedano il patrimonio gratuito a tutte ledi volontariato già accreditate dagli enti preposti per l’emergenza sanitaria”. E’ quanto dichiarano il delegato per la protezione civile di Fratelli d’Italia, Mauroe il consigliere regionale, Chiara. “Con questo riconoscimento si renderebbero più efficaci tutte le iniziative, in primis la spesa solidale, che questestanno portando avanti nei loro municipi di riferimento. Azioni che cercano di provvedere ai bisogni di tanti soggetti che sono molti di più di quanti uno possa pensare. Persone, anche non registrate, che fino a ieri avevano uno stipendio e che ora, a causa dell’emergenza, sono stati costretti ad attingere ai loro ...