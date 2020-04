Collegiali Pechino Express | ricordi senza telecamere e perché hanno vinto

(Di mercoledì 15 aprile 2020), leNicole e Jennifer si raccontano dopo la vittoria dell’ottava edizione Le2020 e ora sognano di lavorare in televisione. Nicole Rossi e Jennifer Poni sanno bene che la strada è lunga e tortuosa, ma non vogliono rinunciare ai loro sogni. Nel viaggio di… L'articoloe perchéproviene da Gossip e Tv.

Raiofficialnews : Le #Collegiali, le #Top e i #WeddingPlanner raggiungono Seoul, dopo un viaggio lungo 7000 km, attraverso tre stagio… - trash_italiano : Le collegiali hanno vinto l'ottava edizione di Pechino Express - Agenzia_Ansa : #PechinoExpress alle Collegiali: 'Non ci davano una lira' #ANSA @PechinoExpress - FQMagazineit : Pechino Express 8, le pagelle della finale: vincono a sorpresa Le Collegiali (voto9), flop delle Top Model (voto 5) - MontiFrancy82 : L’ottava edizione di @PechinoExpress Le stagioni dell’Oriente” ha visto trionfare la coppia de Le Collegiali, forma… -

Ultime Notizie dalla rete : Collegiali Pechino

La coppia vincitrice delle Collegiali, si è aggiudicata un premio in denaro da devolvere all’OVCI ... Mai apparsa in tv, la sua prima volta è stata come concorrente di Pechino Express. A differenza ...Se la finale di Pechino Express 8 avesse un titolo, La grande beffa sarebbe quello giusto. Con un colpo di scena di quelli adrenalinici, Le Collegiali – Nicole Rossi e Jennifer Poni – hanno infatti ...