Collegiali, Nicole Rossi dopo la vittoria di Pechino Express: “Occhi gonfi” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Pechino Express, Nicole Rossi delle Collegiali dopo la vittoria: “Occhi gonfi” Ieri sera c’è stata finalmente la tanto attesa finale di Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente. E a vincere il reality game condotto da Costantino Della Gherardesca è stata la coppia composta da Jennifer Poni e Nicole Rossi delle Collegiali. Una vittoria probabilmente inaspettata visto che un po’ tutti hanno sempre pensato che a vincere sarebbero stati I Wedding Planner. E invece ecco arrivare il clamoroso colpo di scena finale. Una volta vinto, Nicole Rossi de Le Collegiali di Pechino Express si è immediatamente riversata sul suo profilo personale instagram per svelare ai suoi tantissimi follower le sue prime sensazioni dopo aver raggiunto un traguardo così importante: “Occhi gonfi e nessuna parola. Grazie Pechino…Grazie alle ... Leggi su lanostratv Pechino Express : vincono le Collegiali - Nicole Rossi e Jennifer Poni

