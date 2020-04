Cinema all’aperto, a Bologna si valuta l’opzione drive in (Di mercoledì 15 aprile 2020) Questo articolo Cinema all’aperto, a Bologna si valuta l’opzione drive in è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La Cineteca di Bologna sta valutando l’opzione del drive in per offrire al pubblico la possibilità di godere della rassegna estiva di Cinema al sicuro. Come ogni anno, in estate nella bolognese Piazza Maggiore viene portata avanti una importante e seguitissima rassegna di Cinema all’aperto, organizzata dalla Cineteca di Bologna. Quest’anno però, visti i recenti … Leggi su youmovies (Di mercoledì 15 aprile 2020) Questo articoloall’aperto, asil’opzionein è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La Cineteca distando l’opzione delin per offrire al pubblico la possibilità di godere della rassegna estiva dial sicuro. Come ogni anno, in estate nella bolognese Piazza Maggiore viene portata avanti una importante e seguitissima rassegna diall’aperto, organizzata dalla Cineteca di. Quest’anno però, visti i recenti …

