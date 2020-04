Ciclismo, squadre in difficoltà economica: raggiunto un accordo sugli stipendi, possibili tagli e pagamenti dilazionati (Di mercoledì 15 aprile 2020) Molte squadre di Ciclismo sono in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria che ha fermato lo sport in tutto il mondo. Non si tornerà a gareggiare almeno fino a luglio e chiaramente questa situazione ha messo in crisi svariate società, già costrette ad annunciare tagli negli stipendi di ciclisti e membri dello staff. La speranza è che si torni presto alla normalità ma intanto ci aspettano altri tre mesi senza eventi, fatto che comporterà una riduzione degli introiti delle varie compagini e inevitabilmente una revisione delle buste paga. Nel frattempo è stato raggiunto un accordo tra UCI, squadre e corridori in merito alla situazione degli stipendi. Sono infatti state definite le linee guida per garantire ai team di prendere delle misure straordinarie in questo periodo complicato, assicurando comunque gli interessi ... Leggi su oasport Il coronavirus ammazzerà il ciclismo? Sponsor al collasso - possono saltare 3 squadre su 4

Ciclismo - la crisi economica provocata dal coronavirus : 4 squadre World Tour riducono gli stipendi. Quali scenari per il futuro?

Ciclismo su pista - Tokyo 2020 : le speranze di medaglia dell’Italia. Ganna il faro dell’inseguimento a squadre - Letizia Paternoster da podio in tre gare (Di mercoledì 15 aprile 2020) Moltedisono in difficoltàa causa dell’emergenza sanitaria che ha fermato lo sport in tutto il mondo. Non si tornerà a gareggiare almeno fino a luglio e chiaramente questa situazione ha messo in crisi svariate società, già costrette ad annunciare tagli neglidi ciclisti e membri dello staff. La speranza è che si torni presto alla normalità ma intanto ci aspettano altri tre mesi senza eventi, fatto che comporterà una riduzione degli introiti delle varie compagini e inevitabilmente una revisione delle buste paga. Nel frattempo è statountra UCI,e corridori in merito alla situazione degli. Sono infatti state definite le linee guida per garantire ai team di prendere delle misure straordinarie in questo periodo complicato, assicurando comunque gli interessi ...

OA_Sport : Ciclismo, squadre in difficoltà economica: raggiunto un accordo sugli stipendi, possibili tagli e pagamenti dilazio… - ToscanaSprint : Cronoprologo a Squadre Giro della Toscana 1994 - FedeCimo96 : @granata948 È l'unico modo per avere un ciclismo negli anni a venire.Molte squadre probabilmente chiuderanno,si sal… - granata948 : @gabrielema492 Non è solo una cosa dei francesi, l'intero calendario e l'intero sistema economico del ciclismo si b… - MondoSportivoIT : Ciclismo, le grandi squadre italiane – Gatorade - -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo squadre Ciclismo, squadre in difficoltà economica: raggiunto un accordo sugli stipendi, possibili tagli e pagamenti dilazionati OA Sport Coronavirus, Giro d’Italia la partenza sarà a ottobre: è ufficiale il via dopo i Mondiali

Con coraggio, ottimismo e un pizzico di follia creativa, il grande ciclismo non si arrende al coronavirus e prova a uscire dall’impasse ... Il problema delle concomitanze non è troppo rilevante visto ...

L’UCI riorganizza il calendario: Tour a fine agosto, Giro a ottobre

Il ciclismo si riorganizza per il post emergenza ... Senza ulteriori cambiamenti, la corsa al Tricolore in Veneto sarà dunque la prima occasione per rivedere in strada il Team Vini Zabù-KTM. La ...

Con coraggio, ottimismo e un pizzico di follia creativa, il grande ciclismo non si arrende al coronavirus e prova a uscire dall’impasse ... Il problema delle concomitanze non è troppo rilevante visto ...Il ciclismo si riorganizza per il post emergenza ... Senza ulteriori cambiamenti, la corsa al Tricolore in Veneto sarà dunque la prima occasione per rivedere in strada il Team Vini Zabù-KTM. La ...