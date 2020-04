Ciclismo | Mondiali 2020 confermati! Il calendario non muta | cronometro in contemporanea

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Nella mattinata odierna l’UCI si è riunita in videoconferenza per stabilire le linee-guida del nuovo, volto a salvaguardare la sicurezza dei corridori e degli addetti ai lavori dalla pandemia di Covid-19 e al contempo a salvare gli eventi principali di questo. Nella categoria rientrano sicuramente anche isu strada in programma a Aigle-Martigny (Svizzera), le cui date sono state confermate: si correrà dunque dal 20 al 27 settembre. Visto lo slittamento del Tour de France al periodo che va dal 29 agosto al 20 settembre, ciò significa che laElite maschile che inaugurerà la rassegna iridata sarà incon l’ultima tappa della Grande Boucle. Non, dunque, il programma dei: dopo la sopracitataElite maschile, si proseguirà con le prove contro il tempo delle categorie ...

Iniziamo dal ciclismo, che vede in estate il momento clou dell’annata e ancora non sa come muoversi. Proprio oggi è stato deciso di bloccare qualunque tipo di manifestazione in tutta Italia almeno ...Per quanto riguarda la corsa nostrana il calendario dell’Uci prevede una partenza fissata ai primi di ottobre, subito dopo la conclusione dei Campionati mondiali di ciclismo in Svizzera che si ...