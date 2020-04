Ciclismo, la Federazione italiana prolunga lo stop: nessuna corsa fino al 30 giugno (Di mercoledì 15 aprile 2020) Niente Ciclismo in Italia fino al 30 giugno. La notizia era nell’aria e stamane è giunta l’ufficialità attraverso una delibera firmata dal presidente della Federazione italiana Renato Di Rocco, che annulla tutte le corse in programma fino al termine di giugno. La decisione della FederCiclismo estende quindi di un altro mese il blocco vigente a livello internazionale, che al momento ha come scadenza il 1 giugno ma sembra destinato anch’esso ad essere prolungato. Le corse interessate dalla delibera sono l’Adriatica Ionica Race, prevista da calendario tra il 14 e il 18 giugno, e il Tricolore in Veneto, organizzato da Filippo Pozzato per il 21 giugno, oltre ovviamente ai Campionati Italiani di ogni categoria e specialità. Viene meno anche l’ipotesi, di cui si era vociferato nelle ultime settimane, di recuperare la Milano-Sanremo proprio nel ... Leggi su oasport Ciclismo - incontro tra il ministro Vincenzo Spadafora e la Federazione : stop agli allenamenti anche nel mese di aprile

