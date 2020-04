Chiariello su Mertens e Insigne | Sono al centro di tutto Il Napoli si è legato

MondoNapoli : Chiariello: 'Napoli, le multe bloccano i rinnovi. Cosa faranno Insigne e Mertens? Penso questo' -… - infoitsport : Chiariello: 'Davvero vogliamo perdere Mertens per andare incontro ad avventure? Grave errore!' - infoitsport : Chiariello: 'Mertens ancora non firma, che follia! Ecco da chi ripartirà il Napoli' - zazoomnews : Umberto Chiariello non vuole perdere Dries Mertens: “Si sta facendo un errore clamoroso” - #Umberto #Chiariello… - infoitsport : Chiariello: 'Perdere Mertens e andare incontro ad avventure? Sarebbe un grave errore' -

Chiariello Mertens Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Chiariello Mertens