Chiara Ferragni Instagram, leggings attillati e un lato B perfetto: «Hot mama!» (Di mercoledì 15 aprile 2020) Bionda, bella e la regina indiscussa dei social, stiamo parlando ovviamente della stupenda Chiara Ferragni. In quanto influencer numero uno d’Italia anche in quarantena non ha mai smesso di tenere attivo il suo account Instagram e qualche ora fa ha pubblicato uno scatto in legggings molto interessante. Lei non ha bisogno di lunghe presentazioni. Ai tempi di Netlog e Messenger Chiara e il suo fidanzato di un tempo, Riccardo, avevano avuto una “visione” del futuro. Sono stati i primi in Italia a portare alla luce il concetto di Fashion Blogger con il suo The Blond Salad. Gli anni passano, ma l’avventura di Chiara diventa sempre più emozionante. Leggi anche: Clizia Incorvaia glutei fasciati alti e sodi, leggings ‘segnano’ le sensuali rotondità: «Sembravi piatta … » Chiara Ferragni e le sue iniziative Adesso la Ferragni ha ... Leggi su urbanpost Chiara Ferragni - il post di Pasqua lascia tutti interdetti : “Dettagli inquietanti”

Chiara Ferragni terrorizzata dall'attrezzo per addominali. I fan : "Abbaia?" -

Chiara Ferragni fa gli addominali con Fedez. Qualcosa non funziona : «Perchè faccio rumori da cagnolino?» (Di mercoledì 15 aprile 2020) Bionda, bella e la regina indiscussa dei social, stiamo parlando ovviamente della stupenda. In quanto influencer numero uno d’Italia anche in quarantena non ha mai smesso di tenere attivo il suo accounte qualche ora fa ha pubblicato uno scatto in legggings molto interessante. Lei non ha bisogno di lunghe presentazioni. Ai tempi di Netlog e Messengere il suo fidanzato di un tempo, Riccardo, avevano avuto una “visione” del futuro. Sono stati i primi in Italia a portare alla luce il concetto di Fashion Blogger con il suo The Blond Salad. Gli anni passano, ma l’avventura didiventa sempre più emozionante. Leggi anche: Clizia Incorvaia glutei fasciati alti e sodi,‘segnano’ le sensuali rotondità: «Sembravi piatta … »e le sue iniziative Adesso laha ...

BROWVN84s : RT @GioBallerini99: Fedez e Chiara Ferragni best personaggi di questa quarantena. NON ACCETTO ALTRI PARERI - Lyne_Scott : RT @GioBallerini99: Fedez e Chiara Ferragni best personaggi di questa quarantena. NON ACCETTO ALTRI PARERI - _downwithdemons : RT @GioBallerini99: Fedez e Chiara Ferragni best personaggi di questa quarantena. NON ACCETTO ALTRI PARERI - draxlerars : RT @GioBallerini99: Fedez e Chiara Ferragni best personaggi di questa quarantena. NON ACCETTO ALTRI PARERI - teecla_ : RT @michyca17: INSOMMA DIREI CHE PROCEDE BENE LA QUARANTENA A CASA DI CHIARA FERRAGNI E FEDEZ -