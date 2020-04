Chi sono Nicole Rossi e Jennifer Poni, le Collegiali di Pechino Express 2020 (Di mercoledì 15 aprile 2020) Con una vittoria annunciata da un gruppo di percussioniste coreane, le Collegiali hanno conquistato il primo posto dell’ottava stagione di Pechino Express, battendo lo ‘spietato’ Enzo Miccio e la sua assistente Carolina Giannuzzi (la coppia dei Wedding Planner). Già compagne nelle aule de Il Collegio, Nicole Rossi e Jennifer Poni hanno stupito il pubblico dell’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca palesando un percorso di maturazione sia come singole persone, sia per quel che concerne il rapporto tra di loro. Cosa sappiamo delle due vincitrici di Pechino Express 2020? Per quanto riguarda Nicole Rossi, ricordiamo che è nata a Roma il 30 marzo 2000. Studentessa presso il Liceo delle Scienze Umane Margherita di Savoia, si è fatta conoscere al grande pubblico grazie al reality Il Collegio, dove ha avuto modo di ... Leggi su dilei Tonelli : «Le partite a porte chiuse sono sicure? Col Verona c’erano 300 persone»

