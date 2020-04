Centeno: “Non escludiamo Eurobond: Mes rete di sicurezza” (Di mercoledì 15 aprile 2020) (Teleborsa) – L’emissione di Eurobond non sono necessari ma non sono da escludere, mentre il Mes va inteso come una “rete di sicurezza”: ciò che più conta è trovare un accordo europeo su come spalmare nel tempo il costo della risposta perché è l’intera economia UE a essere sotto choc per la pandemia Covid-19. Lo ha spiegato il presidente dell’Europgruppo, Mario Centeno, in un’intervista pubblicata dal Corriere della Sera. In particolare, la trattativa con il collega olandese Wopke Hoekstra, l’unico apertamente ostile all’uso del Mes, è approdata a buon fine perché “serviva un accordo che garantisse una rete di sicurezza per i governi, un sostegno ai lavoratori e liquidità per le imprese. Il Mes lo vedo come un’assicurazione: la compri per non usarla, ma ti dà ... Leggi su quifinanza Coronavirus - Gentiloni e Centeno chiedono al Consiglio Ue una soluzione rapida sul Recovery Fund : “Non si può più aspettare”

Coronavirus - fumata nera all’Eurogruppo : manca l’accordo - tutto rimandato a giovedì. Centeno : “Non abbiamo ancora trovato intesa” (Di mercoledì 15 aprile 2020) (Teleborsa) – L’emissione dinon sono necessari ma non sono da escludere, mentre il Mes va inteso come una “di sicurezza”: ciò che più conta è trovare un accordo europeo su come spalmare nel tempo il costo della risposta perché è l’intera economia UE a essere sotto choc per la pandemia Covid-19. Lo ha spiegato il presidente dell’Europgruppo, Mario, in un’intervista pubblicata dal Corriere della Sera. In particolare, la trattativa con il collega olandese Wopke Hoekstra, l’unico apertamente ostile all’uso del Mes, è approdata a buon fine perché “serviva un accordo che garantisse unadi sicurezza per i governi, un sostegno ai lavoratori e liquidità per le imprese. Il Mes lo vedo come un’assicurazione: la compri per non usarla, ma ti dà ...

fattoquotidiano : Ue, Centeno: “Conte dice che non userà il Mes? È parte del negoziato”. E sulla ripresa avverte: “Due anni per torna… - mariofcenteno : Interview with Italian newspaper Corriere dela Sera. Centeno, presidente dell’Eurogruppo: «Non dividiamoci tra Sud… - borghi_claudio : Perfetto: Centeno ha appena detto che prendere soldi con il MES non comportano acquisti OMT da parte della BCE perc… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Ue, Centeno: “Conte dice che non userà il Mes? È parte del negoziato”. E sulla ripresa avverte: “Due anni per tornare… - Zeno57348690 : RT @LuceForte2: @marattin @OttoemezzoTW Finto tonto lurido vero,per dopo intende che le condizionalitá annullate in accesso al finanziament… -

Ultime Notizie dalla rete : Centeno “Non