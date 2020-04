Cellino | “La Fifa e il Coni dicono finiamola qua | la Federcalcio insiste”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Il presidente del Brescia, Massimo, è intervenuto a Tutti Convocati, su Radio24. “Ladicequi, ilanche, la nostra Federazione ricorda il Governo che forma un sacco di commissioni. Stiamo vivendo una tragedia, vivo a Brescia e sto vedendo cose che non auguro a nessuno di vedere, ecco perché mi arrabbio”. “Ci si nasconde dietro i problemi economici. L’azienda calcio è l’unica in grado di risollevarsi e ripartire in autonomia, senza chiedere aiuti a Governo e a nessuno, ci nascondiamo dietro consigli di burocrati non coinvolti nell’azienda calcio”. “Giocatori pagati per giocare partite, non per allenarsi, se stiamo fermi i giocatori rinunceranno a qualcosa, si riparte l’anno prossimo facendo i bravi. Come si ricomincia a settembre senza dare un giorno di vacanza? Si strappano, hanno ...