Caudano e il ritorno dei quarti | il sogno diventa la galleria degli orrori Da Micillo a

Leggi su ecodibergamo

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Ai sogni, come al cuor, non si comanda. Ci ha sperato fino all’ultimo, il professor, di sognare anche il, di quell’Atalanta - Atletico Madrid che il dio Morfeo gli aveva elargito settimana scorsa (leggi QUI il racconto), non ...