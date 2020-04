Caterina Balivo pronta a tornare con Vieni da me? L’indiscrezione (Di mercoledì 15 aprile 2020) Caterina Balivo pronta a ripartire: Vieni da me tra i primi programmi a tornare in onda. L’indiscrezione L’ultima puntata di Vieni da me è andata in onda venerdì 13 marzo, dopodiché è stato sospeso come molti altri programmi Rai e Mediaset ed al suo posto è stato prolungato La vita in diretta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano. La conduttrice Caterina Balivo, inoltre, in varie interviste ha più volte affermato la difficoltà di andare in onda e che gli ultimi giorni non sono stati per niente facili. Tuttavia adesso, secondo un’indiscrezione di Blogo, Vieni da me di Caterina Balivo è pronto a ritornare. Il programma infatti con i suoi ottimi ascolti è un’importante traino per il pomeriggio di Rai 1. Vieni da me di nuovo in onda, Caterina Balivo potrebbe ritornare tra la fine di aprile e ... Leggi su lanostratv Il figlio di Caterina Balivo non vuole mostrare sui social nemmeno i capelli e lei si diverte con Cora (Foto)

Caterina Balivo - annuncio sui social : “Non voglio più inseguirti”

Caterina Balivo si confessa su Instagram. E il marito di Mara Venier risponde (Di mercoledì 15 aprile 2020)a ripartire:da me tra i primi programmi ain onda. L’indiscrezione L’ultima puntata dida me è andata in onda venerdì 13 marzo, dopodiché è stato sospeso come molti altri programmi Rai e Mediaset ed al suo posto è stato prolungato La vita in diretta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano. La conduttrice, inoltre, in varie interviste ha più volte affermato la difficoltà di andare in onda e che gli ultimi giorni non sono stati per niente facili. Tuttavia adesso, secondo un’indiscrezione di Blogo,da me diè pronto a ri. Il programma infatti con i suoi ottimi ascolti è un’importante traino per il pomeriggio di Rai 1.da me di nuovo in onda,potrebbe ritra la fine di aprile e ...

ZeusMega : RT @bubinoblog: LA 'FASE 2' DI RAIUNO: CATERINA BALIVO, ELISA ISOARDI E FLAVIO INSINNA TORNANO IN ONDA? - FrancoMusiani : RT @bubinoblog: LA 'FASE 2' DI RAIUNO: CATERINA BALIVO, ELISA ISOARDI E FLAVIO INSINNA TORNANO IN ONDA? - insideacloud : @SoukainaPatridg senti pensavo vorrei fare un recap ora che siamo ad un terzo del rewatch di versailles: philippe… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: LA 'FASE 2' DI RAIUNO: CATERINA BALIVO, ELISA ISOARDI E FLAVIO INSINNA TORNANO IN ONDA? - MMastrantuono : RT @bubinoblog: LA 'FASE 2' DI RAIUNO: CATERINA BALIVO, ELISA ISOARDI E FLAVIO INSINNA TORNANO IN ONDA? -

Ultime Notizie dalla rete : Caterina Balivo Caterina Balivo si confessa su Instagram. E il marito di Mara Venier risponde DiLei Vip Caterina Balivo pronta a tornare con Vieni da me? L’indiscrezione

La conduttrice Caterina Balivo, inoltre, in varie interviste ha più volte affermato la difficoltà di andare in onda e che gli ultimi giorni non sono stati per niente facili. Tuttavia adesso, secondo ...

Vieni da me, L’Eredità, La prova del cuoco pronti a tornare in tv

Stiamo parlando de La prova del cuoco con Elisa Isoardi, Vieni da me di Caterina Balivo e L’Eredità con Flavio Insinna. Quest’ultimo è andato regolarmente in onda con le repliche ma è tempo di puntate ...

La conduttrice Caterina Balivo, inoltre, in varie interviste ha più volte affermato la difficoltà di andare in onda e che gli ultimi giorni non sono stati per niente facili. Tuttavia adesso, secondo ...Stiamo parlando de La prova del cuoco con Elisa Isoardi, Vieni da me di Caterina Balivo e L’Eredità con Flavio Insinna. Quest’ultimo è andato regolarmente in onda con le repliche ma è tempo di puntate ...