Non ho mai passato così tanto tempo senza mettere piede in una libreria, in un museo e in biblioteca. Oggi, in coda a fare la spesa, pensavo proprio a questo, guardando il cartellone pubblicitario che mostrava il ritratto di Baldassarre Castiglione di Raffaello.La mostra su questo artista, alle Scuderie del Quirinale, dovrebbe finire fra circa un mese, passerà alla storia come la più importante mostra non visitata da alcuno. Questa come tante altre sparse nel nostro territorio nazionale. Penso per esempio a quella straordinaria e unica su George de La Tour a Palazzo Reale a Milano, che ho comunque avuto la fortuna di poter vedere o quella su Peterzano all'Accademia di Carrara a Bergamo, o ancora quella dedicata ad Orazio Borgianni a Palazzo Barberini a Roma.Mi provoca una malinconia profonda pensare alle opere ...

Ultime Notizie dalla rete : Cari ministri Cari ministri, per prima cosa riaprite i luoghi del cuore L'HuffPost Una proposta per evitare il disastro nel mondo del libro

Ci sono stati, negli ultimi giorni, appelli meritori di varie associazioni di categoria, hanno parlato gli editori indipendenti (Adei), i librai (Ali), il gruppo Librai editori distributori (Led) e ...

Quindi tutto l’immenso lavoro sui prestiti che spesso e volentieri è soprattutto un lavoro politico e diplomatico. Francia e Italia stipularono un accordo sui prestiti, attraverso i loro ministri ...

