Canoa | da parte della Federazione italiana interventi economici e calendari alternativi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 aprile 2020) La Federha annunciato attraverso un comunicato stampa deglie deiper combattere la crisi dovuta al momento di stop obbligato che lo sport sta vivendo a livello mondiale a causapandemia: sono stati stanziati 180.000 euro per l’acquisto di attrezzature, mentre le quote di iscrizione già versate resteranno valide per il 2021, infine sono stati confermanti i contributi per i Comitati Regionali e sono state dimezzate le quote gara. DI seguito un estratto del comunicato stampaFeder: “In questo periodo di profonda incertezza laKayak ha deciso di mettere in campo una serie di pianie di azioni a sostegno del movimento nel caso di una possibile rinza delle attività. Il Consiglio FederaleFeder, consapevole che qualsiasi attività ...