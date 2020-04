Cannes 2020: sezioni collaterali ufficialmente cancellate (Di mercoledì 15 aprile 2020) Con un comunicato ufficiale il Festival di Cannes 2020 ha annunciato che le sezioni collaterali Quinzaine des Réalisateurs, Semaine de la Critique e ACID sono state cancellate. Cannes 2020 dovrà sicuramente fare a meno delle sezioni collaterali che sono state ufficialmente cancellate per l'anno in corso: ad annunciarlo, nonostante il comunicato incerto della selezione ufficiale arrivato solo qualche ora fa, è una nota stampa firmata dai direttori delle sezioni parallele. Quinzaine des Réalisateurs, Semaine de la Critique e ACID non avranno luogo nel 2020 e questo per far seguito all'annuncio del Presidente francese che ha vietato qualsiasi manifestazione pubblica e affollata sicuramente fino a luglio. Si legge infatti nella nota stampa da poco arrivata: "In seguito all'annuncio del Presidente francese dello scorso 13 aprile, per cui si ... Leggi su movieplayer Cannes 2020 slitta ancora : “Impossibile tenerlo nella forma originale - valutiamo altre opzioni”

Cannes 2020 - è ufficiale : "Il Festival non si terrà nella sua forma originaria"

Cannes 2020 : si va verso la cancellazione (Di mercoledì 15 aprile 2020) Con un comunicato ufficiale il Festival diha annunciato che leQuinzaine des Réalisateurs, Semaine de la Critique e ACID sono statedovrà sicuramente fare a meno delleche sono stateper l'anno in corso: ad annunciarlo, nonostante il comunicato incerto della selezione ufficiale arrivato solo qualche ora fa, è una nota stampa firmata dai direttori delleparallele. Quinzaine des Réalisateurs, Semaine de la Critique e ACID non avranno luogo nele questo per far seguito all'annuncio del Presidente francese che ha vietato qualsiasi manifestazione pubblica e affollata sicuramente fino a luglio. Si legge infatti nella nota stampa da poco arrivata: "In seguito all'annuncio del Presidente francese dello scorso 13 aprile, per cui si ...

Agenzia_Ansa : #Cannes, si considerano nuove forme per il 2020 Festival 'vecchia formula' non ci sarà ma l'edizione non è persa… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Cannes 2020: sezioni collaterali ufficialmente cancellate - cinemaniaco_fb : ?????????????? Dal 22 giugno l’edizione virtuale del Marché du Film di Cannes - Screenweek : Il #MarchéduFilm di Cannes si terrà dal 22 al 28 giugno. Il mercato virtuale integrerà quando proposto dal consorzi… - Ameli_Alleby : RT @enricomagrelli: Le due importanti sezioni parallele del Festival di Cannes hanno , saggiamente, fatta la loro scelta. Directors’ Fortn… -