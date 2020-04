Cannavaro a Totti: «Italia Germania, azione del secondo gol imbarazzante» (Di mercoledì 15 aprile 2020) Fabio Cannavaro e Francesco Totti ricordano la semifinale dei Mondiali 2006 fra Italia e Germania: le parole del difensore Nel corso della chiaccherata in diretta Instagram con Francesco Totti, Fabio Cannavaro ha rievocato il momento più iconico della semifinale tra Italia e Germania ai Mondiali del 2006. Ecco le parole sul secondo gol. «Quando fanno vedere l’immagine del secondo gol, che è l’immagine della partita, è impressionante vedere le giocate e le distanze. A vederle adesso… Il secondo gol è un’azione da classico contropiede all’Italiana. imbarazzante…». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Totti - Cannavaro e gli sfottò a Buffon e Toni : “Quando a Euro 2000 misero il tricolore sulla Coppa e Riva…”

Totti : «Al lavoro per cercare i nuovi Totti e Cannavaro» (Di mercoledì 15 aprile 2020) Fabioe Francescoricordano la semifinale dei Mondiali 2006 fra: le parole del difensore Nel corso della chiaccherata in diretta Instagram con Francesco, Fabioha rievocato il momento più iconico della semifinale traai Mondiali del 2006. Ecco le parole sulgol. «Quando fanno vedere l’immagine delgol, che è l’immagine della partita, è impressionante vedere le giocate e le distanze. A vederle adesso… Ilgol è un’da classico contropiede all’na.…». Leggi su Calcionews24.com

Zcfnews : Instragram: Fabio Cannavaro e Francesco Totti - forzaroma : VIDEO?? – #Totti in diretta con #Cannavaro: “Tanto so già che la prima trattativa la farò con l'#ASRoma” - AlbertoPicchioB : @rio_vela @_dajedepunta_ avete visto la diretta Instagram tra Totti e Cannavaro ? Mi sono ammazzato dalle risate ???? - zazoomnews : Totti Cannavaro e gli sfottò a Buffon e Toni: “Quando a Euro 2000 misero il tricolore sulla Coppa e Riva…” -… - _martinasr_ : Cannavaro oggi mi sta proprio stupendo, grazie anche per questa diretta con Totti -