Cancro all’esofago | al colon | al pancres | l’uso di aspirina riduce notevolmente il

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 16 aprile 2020) Prendere regolarmente– non meno di una o due volte a settimana –il rischio di contrarre tumori del tratto digerente e anche degli spesso letali tumori del pancreas. A giungere a questa conclusione è stato uno studio pubblicato sulla rivista Annals of Oncology e condotto da esperti dell’Istituto Mario Negri di Milano. E’ la più vasta analisi mai condotta sul rapporto trae rischio di tumori del tratto digerente, mostrando riduzioni del rischio comprese tra il 22% e 39%, con effetti crescenti al crescere della dose die del numero di anni per cui viene assunta. Dallo studio è emersa una riduzione del 27% del rischio di tumore dell’intestino, del 33% deldell’esofago, del 39% del tumore del cardias (la valvola che connette esofago a stomaco), del 36% il tumore dello stomaco, del 38% il ...