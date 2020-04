Camerieri e pizzaioli in Versilia e in Lucchesia (Di mercoledì 15 aprile 2020) La pizzeria “Da Christian” a Viareggio è alla ricerca di un addetto alla consegna delle pizze a domicilio. Requisito necessario – oltre alla patente A o B e a saper guidare un motorino 50 cc – è avere una buona conoscenza delle strade della zona. Contratto a tempo determinato part-time dalle 19 alle 22 nei fine settimana: per candidarsi pizzeriadachristian@gmail.com. Anche la pizzeria “La rusticanella del Borgo” a Borgo a Mozzano è alla ricerca di personale da assumere fino a dicembre. In particolare un pizzaiolo (dal venerdì alla domenica in orario 18. 30-22.30) e un cameriere (dal giovedì alla domenica dalle 19 alle 22. 30). Per candidarsi 3494316331. Il bagno Diva di Lido di Camaiore ricerca un cameriere e un cuoco di età compresa tra i 26 e i 50 anni. Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 15 aprile 2020) La pizzeria “Da Christian” a Viareggio è alla ricerca di un addetto alla consegna delle pizze a domicilio. Requisito necessario – oltre alla patente A o B e a saper guidare un motorino 50 cc – è avere una buona conoscenza delle strade della zona. Contratto a tempo determinato part-time dalle 19 alle 22 nei fine settimana: per candidarsi pizzeriadachristian@gmail.com. Anche la pizzeria “La rusticanella del Borgo” a Borgo a Mozzano è alla ricerca di personale da assumere fino a dicembre. In particolare un pizzaiolo (dal venerdì alla domenica in orario 18. 30-22.30) e un cameriere (dal giovedì alla domenica dalle 19 alle 22. 30). Per candidarsi 3494316331. Il bagno Diva di Lido di Camaiore ricerca un cameriere e un cuoco di età compresa tra i 26 e i 50 anni.

patriziagaller3 : @sebmes Eh certo, non i camerieri, edili, pizzaioli, colf...ci mancherebbe! - patriziasalvat5 : @GiuseppeConteIT Grazie mi sento sicura come italiana.però preoccupata x i tanti giovani come mio figlio con rate s… - MNPaolo : Chissa se Conte e l’ altro frate penitente capiranno che per l’ Europa siamo i soliti camerieri e pizzaioli poco af… - pintirre : @meb Turismo...turismo! Avete trasformato l'Italia in un paese di pizzaioli e camerieri. Basta uno starnuto per man… -

Ultime Notizie dalla rete : Camerieri pizzaioli Il sindaco 'respinge' Barbara D'Urso: "No all'intervista, ecco perché" Adnkronos Camerieri e pizzaioli in Versilia e in Lucchesia

In particolare un pizzaiolo (dal venerdì alla domenica in orario 18. 30-22.30) e un cameriere (dal giovedì alla domenica dalle 19 alle 22. 30). Per candidarsi 3494316331. Il bagno Diva di Lido ...

“Ho scelto la libertà ed oggi sono diventato un nomade digitale”

“Sono stato un operaio, un cameriere, un commesso, un panificatore, un pizzaiolo – ammette – ” Ha iniziato la sua carriera digitale come articolista per siti web: “per anni ho viaggiato in lungo e in ...

In particolare un pizzaiolo (dal venerdì alla domenica in orario 18. 30-22.30) e un cameriere (dal giovedì alla domenica dalle 19 alle 22. 30). Per candidarsi 3494316331. Il bagno Diva di Lido ...“Sono stato un operaio, un cameriere, un commesso, un panificatore, un pizzaiolo – ammette – ” Ha iniziato la sua carriera digitale come articolista per siti web: “per anni ho viaggiato in lungo e in ...