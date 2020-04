Call of Duty Warzone non ha pace: Infinity Ward rimuove di nuovo la modalità trio (Di mercoledì 15 aprile 2020) A quanto pare Infinity Ward ha ancora armeggiato con le playlist e le modalità di Call of Duty: Warzone, con grande irritazione da parte dei giocatori.La scorsa settimana lo studio di sviluppo aveva rimosso la modalità trio in favore delle squadre da quattro giocatori, per poi fare marcia indietro, reimplementando ancora la modalità trio. Ora invece Infinity Ward ha cambiato di nuovo idea dopo un aggiornamento pubblicato nella giornata di ieri. Questa modalità è stata sostituita con un'altra che include solo fucili da cecchino e da caccia.Com'era ovvvio, Reddit è stato preso di mira dai giocatori inferociti per l'ultima trovata di Infinity Ward. Warzone quindi attualmente ha solo la modalità Solo, Quad e questa che coinvolge due tipi di armi. La maggior parte della community chiede agli sviluppatori di poter scegliere solo una ... Leggi su eurogamer Call of Duty : Warzone dice addio a 70.000 cheater bannati da Infinity Ward

