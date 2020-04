Calendario ciclismo 2020 | le nuove date ufficializzate dall’UCI! Tour de France a

(Di mercoledì 15 aprile 2020) In una videoconferenza organizzata nella mattinata odierna l’UCI ha preso alcune decisioni, condivise all’unanimità con le altre parti chiamate in causa (organizzatori delle corse, squadre e corridori), che vanno di fatto a riformulare ilciclistico del. Veritiere le indiscrezioni degli ultimi giorni: i Mondiali saranno confermati, mentre ildepartirà alla fine di agosto e il Giro d’Italia avrà luogo ad ottobre. Queste sono le linee-guida stabilite dall’UCI al termine dell’incontro: – Il periodo di sospensione delle corse viene esteso di un mese (fino al 1 luglio), mentre per gli eventi Worldlo stop si allunga fino al 1 agosto. – ildeviene posposto e avrà luogo quest’anno dal 29 agosto al 20 settembre. Tenere quest’evento nelle migliori condizioni possibili ...

L'Unione Ciclistica Internazionale (UCI) sta cercando di mettere mano al calendario per salvare il più possibile di una stagione interrotta ... ed è in assoluto l'evento dal più alto ritorno economico ...