Calendario Campionati ciclismo 2020 | nuove date fissate ad agosto! Il programma ad una

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Nella mattinata odierna l’UCI, al termine di una riunione in videoconferenza, ha reso note le linee-guida per il nuovodel, stravolto dalla pandemia di coronavirus. La speranza è quella che ilpossa ripartire ad agosto ed è proprio in quel mese che sono stateledeiNazionali, che si disputeranno nel weekend tra il 22 e il 23 agosto. Inizialmente iNazionali erano previsti per il 21 giugno, con una durata variabile dai due ai cinque giorni a seconda della volontà delle singole Federazioni, ma il prolungamento dello stop per il Covid-19 ha reso necessaria una loro ricollocazione all’interno delinternazionale. Come detto, lescelte sono quelle del 22-23 agosto, esattamente una settimana prima dell’inizio del Tour de France, che è stato spostato al periodo ...