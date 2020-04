Caldirola | “A inizio stagione ho temuto il peggio | poi siamo stati grandi”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: 6 minutiBenevento – Dalla sconfitta in coppa Italia con il Monza alla cavalcata trionfale. Lucaha ripercorso ai microfoni di gianlucadimarzio.com ladei giallorossi e la sua carriera. Di seguito le sue dichiarazioni: Passaggio al Werder – “Perdemmo la finale dell’Euro Under 21 contro la Spagna, il mio agente mi disse che avrebbe dovuto parlarmi al rientro dall’Israele. Appena atterrai ci fermammo in un hotel lì vicino e mi presentò l’offerta del Werder Brema. Mi brillarono gli occhi, non mi aspettavo un salto così grande. Passare dalla B con il Brescia alla Bundesliga fu bellissimo”.r avversario – “Il più forte che ho marcato è stato Lewandowski del Bayern Monaco, ma c’è una partita in cui avrei voluto uscire dal campo. Giocammo ...