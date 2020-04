Burioni e le cinque regole per riaprire le imprese (Di mercoledì 15 aprile 2020) “Ci sono 5 regole fondamentali. Misurazione della temperatura all’entrata, mascherine per tutti i lavoratori, gel igienizzanti e disinfettanti per superfici, distanziamento sociale evitando assembramenti in mense e spogliatoi, smart working”. Questi i passi che secondo Roberto Burioni, in un’intervista a Qn, sono necessari per la riaperture delle imprese. Burioni e le cinque regole per riaprire le imprese Su una nuova ondata di epidemia del Coronavirus tra maggio e giugno, dice che è “impossibile fare previsioni. Non sappiamo neanche se con la bella stagione il coronavirus si trasmetta meno: tutti i patogeni respiratori fanno così. Mi fa paura l’ipotesi di dover combattere contro il nemico senza armi. Non sono ottimista. Potrebbero verificarsi nuovi focolai e sarebbe un problema. Ho paura che le aziende non abbiano gli strumenti, per ... Leggi su nextquotidiano Coronavirus - Burioni : “I contagi possono essere cinque volte più di quelli ufficiali”

Coronavirus : Burioni - ‘non mi stupirei se i contagiati fossero cinque volte quelli ufficiali’

Coronavirus : Burioni - 'non mi stupirei se i contagiati fossero cinque volte quelli ufficiali' (Di mercoledì 15 aprile 2020) “Ci sono 5fondamentali. Misurazione della temperatura all’entrata, mascherine per tutti i lavoratori, gel igienizzanti e disinfettanti per superfici, distanziamento sociale evitando assembramenti in mense e spogliatoi, smart working”. Questi i passi che secondo Roberto, in un’intervista a Qn, sono necessari per la riaperture dellee leperleSu una nuova ondata di epidemia del Coronavirus tra maggio e giugno, dice che è “impossibile fare previsioni. Non sappiamo neanche se con la bella stagione il coronavirus si trasmetta meno: tutti i patogeni respiratori fanno così. Mi fa paura l’ipotesi di dover combattere contro il nemico senza armi. Non sono ottimista. Potrebbero verificarsi nuovi focolai e sarebbe un problema. Ho paura che le aziende non abbiano gli strumenti, per ...

Noovyis : (Burioni e le cinque regole per riaprire le imprese) Playhitmusic - - SSegnala : RT @neXtquotidiano: Burioni e le cinque regole per riaprire le imprese - damy85twit : RT @neXtquotidiano: Burioni e le cinque regole per riaprire le imprese - neXtquotidiano : Burioni e le cinque regole per riaprire le imprese - SmorfiaDigitale : Coronavirus, Roberto Burioni sulla riapertura: 'Le cinque regole. Ma non sono ot... -