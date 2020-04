Buffagni: "Mes? Non regala soldi Ma nuovo debito con condizioni" (Di mercoledì 15 aprile 2020) 'Il Mes non sono soldi gratis, ci impone dei limiti che dovrà pagare pure mio figlio fra trent'anni''. Ha sottolineato il viceministro dello Sviluppo economico, Stefano Buffagni Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani Test anti-droga - la sfida dimenticata di Buffagni. Le Iene strappano la promessa a Salvini : «Quando volete» (Di mercoledì 15 aprile 2020) 'Ilnon sonogratis, ci impone dei limiti che dovrà pagare pure mio figlio fra trent'anni''. Ha sottolineato il viceministro dello Sviluppo economico, StefanoSegui su affaritaliani.it

amperrino : Buffagni: 'Mes? Non regala soldiMa nuovo debito con condizioni' - guffanti_marco : @24Mattino @SBuffagni @MISE_GOV @simonespetia @MariaLatella Buffagni impari prima ad allacciarsi le scarpe; poi pia… - Dimonios : Buffagni ritiene che, se le condizioni per attivare il #MES consistessero nel dover fare le riforme strutturali mai… - davideberrino : Buffagni su Radio 24: nessun accesso al MES perché i soldi ci sono. Bene! Ma noi aziende non abbiamo ancora visto nulla! - Affaritaliani : Coronavirus, Buffagni insiste sul no al Mes:“Condizioni esistono nei trattati' -

Il Mes esiste dal 2012, non è stato istituito ieri o attivato la scorsa notte come ... Anche il viceministro dello Sviluppo Stefano Buffagni è contrario: «Se i dem vogliono il prelievo, partano dal ...

La Covid-tax di Delrio deflagra nella maggioranza. Zingaretti e Conte prendono le distanze

Di buon mattino, quando la maggioranza al suo interno litiga ancora sul Meccanismo europeo di Stabilità (Mes), Graziano Delrio e Fabio Melilli annunciano ... tasse”, dice Silvia Fregolent), della ...

