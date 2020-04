BTP Italia 2020 confermato: caratteristiche e indicazioni sull’emissione come sostegno a crisi economica Coronavirus (Di mercoledì 15 aprile 2020) Conferma per i BTP Italia 2020: arrivano i primi dettagli sull’emissione e le principali indicazioni, caratteristiche della cedola alla scadenza. Ecco un quadro completo della situazione dopo le conferme del MEF e l’inevitabile boom di domande e interrogative su cedole, scadenze e specifiche tecniche. BTP Italia 2020 confermato: i primi dettagli sull’emissione Il BTP Italia 2020 è stato confermato dal MEF in modo ufficiale e come detto il mercato si è subito posto tutta una serie di domande sulle specifiche e sulle caratteristiche dell’attesa emissione: cedola, scadenza e via discorrendo. Tra la fine del vecchio e l’inizio del nuovo anno, il 20 dicembre scorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva fornito le prime indicazioni in merito, ma dello strumento si erano perse le tracce. Nella serata di ieri, martedì 14 ... Leggi su italiasera Coronavirus - il Mef annuncia almeno una emissione del Btp Italia e il lancio di un nuovo bond dedicato ai risparmiatori italiani

Commerzbank - la banca tedesca invita a vendere i Btp italiani : 'Diventeranno spazzatura'

