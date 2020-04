Brumotti aggredito, Meloni: “Grazie a Striscia che denuncia lo scandalo degli spacciatori a Milano” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Aggressione a Brumotti, il giorno dopo. “Mentre l’Italia è completamente ferma per il coronavirus, gli spacciatori continuano a vendere morte alla stazione Centrale di Milano. Come se nulla fosse“. Così Giorgia Meloni su Facebook all’indomani dell’aggressione a Vittorio Brumotti. “E sorpresi dall’inviato di Striscia, invece di andarsene, lo aggrediscono lanciandogli contro sassi “, continua la leader di Fratelli d’Italia. ” Grazie a Vittorio Brumotti, che, nonostante le ripetute aggressioni, continua a denunciare questa situazione. Inaccettabile”. Meloni: grazie a Brumotti che informa L’inviato del tg satirico di Antonio Ricci non è nuovo a episodi analoghi. In altre occasioni è stato vittima di attacchi. Sempre per voler denunciare reati. O, come in questo caso, l’assurda ... Leggi su secoloditalia Brumotti aggredito dai pusher con pietre e insulti - lo spaccio continua nonostante il coronavirus

Striscia la notizia - Vittorio Brumotti aggredito dagli spacciatori della Stazione Centrale di Milano -

Vittorio Brumotti scova pusher a Milano - aggredito in diretta (Di mercoledì 15 aprile 2020) Aggressione a, il giorno dopo. “Mentre l’Italia è completamente ferma per il coronavirus, glicontinuano a vendere morte alla stazione Centrale di Milano. Come se nulla fosse“. Così Giorgiasu Facebook all’indomani dell’aggressione a Vittorio. “E sorpresi dall’inviato di, invece di andarsene, lo aggrediscono lanciandogli contro sassi “, continua la leader di Fratelli d’Italia. ” Grazie a Vittorio, che, nonostante le ripetute aggressioni, continua are questa situazione. Inaccettabile”.: grazie ache informa L’inviato del tg satirico di Antonio Ricci non è nuovo a episodi analoghi. In altre occasioni è stato vittima di attacchi. Sempre per volerre reati. O, come in questo caso, l’assurda ...

Striscia : A Milano i pusher non vanno in #quarantena e il nostro @brumottistar è stato aggredito dagli spacciatori davanti al… - Huguito1922 : Ne ho veramente piene le palle (mi scuso per il gergo) di questo schifo. Noi dobbiamo stare in casa, questi (le ris… - SecolodItalia1 : Brumotti aggredito, Meloni: “Grazie a Striscia che denuncia lo scandalo degli spacciatori a Milano”… - sandcomunik : RT @Striscia: A Milano i pusher non vanno in #quarantena e il nostro @brumottistar è stato aggredito dagli spacciatori davanti alla stazion… - RenatoGianmarco : MilanoToday: Brumotti aggredito a Milano: insulti e pietrate dai pusher in strada nonostante il Coronavirus.… -