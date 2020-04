Brian May: "Coronavirus proviene da persone che mangiano carne" (Di mercoledì 15 aprile 2020) Per Brian May il Coronavirus proviene da persone che mangiano carne ed è per questo che la pandemia forzerà molte persone a cambiare il proprio regime alimentare. Brian May ha individuato in chi mangia carne la causa del Coronavirus. Mentre Paul McCartney ha chiesto la chiusura dei wet market, il chitarrista dei Queen auspica il cambiamento del nostro regime alimentare dopo la pandemia La crisi del Coronavirus ha colpito ormai l'intero pianeta trasformando l'epidemia in pandemia. Mentre il numero dei decessi aumenta ed i laboratori sono alla ricerca del vaccino, arrivano da più parti contribuiti per capire come abbia potuto diffondersi il Covid-19. Brian May, mitico chitarrista dei Queen, in un'intervista ad NME ha puntato il dito contro l'abitudine dell'uomo di mangiare animali, sostenendo che è questa ... Leggi su movieplayer Brian May "Coronavirus? Colpa del consumo di carne"/ Il chitarrista dei Queen sbotta!

