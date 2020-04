Bonus Vacanze 2020: cos’è, come richiederlo, quanto a famiglia (Di mercoledì 15 aprile 2020) Fra le misure straordinarie che il governo sta studiando per rilanciare l’economia italiana, potrebbe esserci un intervento dedicato alla stagione turistica e alle Vacanze. Mentre si avvicina l’estate, quello a cui si sta pensando sarebbe un vero e proprio Bonus Vacanze a famiglia, spendibile nella bella stagione. Questa misura è legata agli altri interventi per rilanciare il turismo e considerando che le aziende del settore dovranno già affrontare investimenti e la crisi. Ma è chiaro che se gli italiani non avranno soldi da spendere in Vacanze e svago, tutto il comparto andrebbe in sofferenza. Bonus Vacanza coronavirus: a quanto ammonta, dove richiederlo, modulo di domanda, come spenderlo Mentre il sottosegretario del Mibact, Lorenza Bonaccorsi, ha assicurato che si potrà “andare al mare” la prossima estate, e sono al vaglio diversi ... Leggi su italiasera Bonus vacanze da 300 euro a famiglia. Box in plexiglass sulle spiagge? I balneari : idea folle

Vacanze - un bonus per chi sceglie di farle in Italia. E le regole per le spiagge

Si lavora al bonus vacanze. L’ultimo sussidio al vaglio del Governo Conte, per rispondere all’emergenza coronavirus, riguarda la stagione estiva. In particolar modo, un occhio di riguardo al turismo ...

Andremo al mare d'estate? Ecco per ora cosa si può fare. E cosa si sta studiando

Dopo la doccia fredda della presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen («Aspettate a prenotare le vostre vacanze»), si mettono a punto misure ad hoc per ripartire ...

