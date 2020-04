Bonus 600 euro, congedi e pmi: al via oggi misure Cura Italia (Di mercoledì 15 aprile 2020) Bonus 600 euro ai lavoratori autonomi, finanziamenti alle pmi, voucher baby sitter, ammortizzatori sociali. Il primo pacchetto di misure contenute nel decreto legge ‘Cura Italia’ per le famiglie, i lavoratori e le imprese è finalmente partito. Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha infatti comunicato nel pomeriggio di ieri che da oggi inizierà il pagamento del Bonus 600 euro per oltre 1,8 milioni di lavoratori mentre dal Mise e dall’Abi è arrivato l’annuncio della disponibilità online del modulo che le pmi dovranno presentare per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro. Bonus 600 euroSaranno in pagamento indennità per oltre 1,8 milioni di lavoratori, l’11% a favore di liberi professionisti e collaboratori, il 67% di lavoratori autonomi e il 22% di lavoratori agricoli. Complessivamente sono arrivate oltre 4 milioni ... Leggi su quifinanza Bonus 600 euro - oggi i pagamenti : "Entro venerdì sul conto - poi può salire a 800 euro"

