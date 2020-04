Bonus 600 euro | avviato dall’Inps il pagamento | c’è l’aumento a 800 euro

Leggi su direttasicilia

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Sono complessivamente 357.445 le domande presentate in Sicilia per ottenere ildi 600. Si tratta delle somme previste dal governo nazionale attraverso decreto ‘Cura Italia’, varato per contrastare gli effetti economici del coronavirus. Il dato e’ stato reso noti dall’Inps della Regione Sicilia questa mattina. Le 357.445 istanze rappresentano l’8.82% del dato nazionale che ammonta complessivamente a 4.053.027 domande. Delle richieste avanzate in Sicilia, 236.040 sono in. Sono 38.199 le domande per ildi 600che sono state sottoposte a verifica dell’Iban. La provincia siciliana con il maggior numero di domande presentate è quella di Catania, con 75.918 istanze. Seguono le province di Palermo (63.489) e Messina (47.589). Poi le province di Ragusa (40.555), Agrigento (36.508), Trapani (32.868), Siracusa ...