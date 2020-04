Bonus 600 euro, ai medici e ai veterinari non spetta, per legge: "Bel modo di dire grazie" (Di mercoledì 15 aprile 2020) Nel giorno in cui l’Inps accredita il Bonus di 600 euro a un milione di autonomi, misura prevista dal Decreto Cura Italia del 17 marzo, per intere categorie di professionisti il contributo governativo legato all'emergenza coronavirus resta un miraggio. Parliamo dei medici e dei medici veterinari che, nel silenzio quasi generale, quel Bonus non potranno prenderlo. Per legge. Ma spieghiamoci meglio: secondo il decreto del governo di giovedì scorso, i professionisti iscritti a due casse previdenziali, Inps più la Cassa privata del proprio ordine professionale, non possono chiedere il Bonus né all’una né all’altra. Il motivo? Il decreto impone il paletto dell’esclusività di cassa.Il risultato è una palese ingiustizia, a norma di legge. Sì, perché come ci segnalano gli iscritti all'Enpav (la Cassa privata dei ... Leggi su blogo Bonus 600 euro - avviato dall’Inps il pagamento - c’è l’aumento a 800 euro

Gualtieri - ‘Oggi bonus da 600 euro su conti correnti di 2 milioni di autonomi’

Bonus 600 euro Inps : arrivano i primi accrediti per partite Iva e autonomi (Di mercoledì 15 aprile 2020) Nel giorno in cui l’Inps accredita ildi 600a un milione di autonomi, misura prevista dal Decreto Cura Italia del 17 marzo, per intere categorie di professionisti il contributo governativo legato all'emergenza coronavirus resta un miraggio. Parliamo deie deiche, nel silenzio quasi generale, quelnon potranno prenderlo. Per. Ma spieghiamoci meglio: secondo il decreto del governo di giovedì scorso, i professionisti iscritti a due casse previdenziali, Inps più la Cassa privata del proprio ordine professionale, non possono chiedere ilné all’una né all’altra. Il motivo? Il decreto impone il paletto dell’esclusività di cassa.Il risultato è una palese ingiustizia, a norma di. Sì, perché come ci segnalano gli iscritti all'Enpav (la Cassa privata dei ...

carlosibilia : Stiamo cercando di arrivare a tutti nel più breve tempo possibile. Domani arriveranno i pagamenti a quasi 2 milioni… - M5S_Europa : Da domani iniziano i primi bonifici da parte dell’#INPS del #bonus da 600€ per gli autonomi. Verranno pagate nei co… - M5S_Europa : Da giorni giravano diverse #bufale sui 600€, c'è chi diceva che erano tassati e chi sosteneva che non sarebbero mai… - Stupormundi66 : RT @MichelaMeloni1: Leggo di un uomo che piange da solo in una panchina perché non mangia da tre giorni... poi penso ai notai che chiedono… - AlexCorroppoli : @andreapurgatori Magari uno di quelli che ha chiesto e ottenuto i 600 euro di bonus ???? -