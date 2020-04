Bolzano Edilizia pubblica in campo per la ripartenza

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 15 aprile 2020) L’assessore provinciale all’e patrimonio, Massimo Bessone, insieme ai dirigenti e ai tecnici dei suoi uffici operano su vari fronti per coadiuvare le imprese e gli artigiani, sia durante l’attuale stallo economico, che nella prossima ripresa delle attività nel post pandemia da Covid-19, che pone il mondo politico ed economico di fronte a nuove sfide. In queste ultime settimane la Ripartizionee servizio tecnico ha esperito molteplici appalti e, fino a tutto marzo 2020, nonostante l’emergenza da Coronavirus ha bandito 18 gare tra lavori, servizi e forniture a fronte delle 11 del 2019 nello stesso periodo. Anche la Ripartizione patrimonio ha già pronti numerosi i lavori di manutenzione urgente che riprenderanno non appena sarà possibile la riapertura dei cantieri. Ma ci sono anche una serie di proposte per misure da ...