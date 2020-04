Bolzano. Cambio gomme: l’assessore Alfreider chiede la proroga della scadenza (Di mercoledì 15 aprile 2020) L’assessore Alfreider chiede il rinvio della scadenza per strade provinciali, statali e comunali dell’Alto Adige. Ad oggi non ci sono cambiamenti in merito al Cambio delle gomme da invernali a estive a causa dell’emergenza covid-19. L’obbligo di pneumatici invernali o di catene dura fino al 15 aprile e gli pneumatici possono essere cambiati fino al 15 maggio. Ma non vi è alcun “obbligo di pneumatici estivi”. Se gli pneumatici invernali hanno l’indice di velocità prescritto sulla carta di circolazione, possono rimanere montati anche in estate. L’uso di pneumatici invernali con un indice di velocità inferiore a quello indicato sulla carta di circolazione (min. Q = 160 chilometri/h) è, invece, consentito solo in inverno, dal 15 ottobre al 15 maggio. Chiesta proroga dei termini In merito al prolungamento delle ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 15 aprile 2020) L’assessoreil rinvioper strade provinciali, statali e comunali dell’Alto Adige. Ad oggi non ci sono cambiamenti in merito aldelleda invernali a estive a causa dell’emergenza covid-19. L’obbligo di pneumatici invernali o di catene dura fino al 15 aprile e gli pneumatici possono essere cambiati fino al 15 maggio. Ma non vi è alcun “obbligo di pneumatici estivi”. Se gli pneumatici invernali hanno l’indice di velocità prescritto sulla carta di circolazione, possono rimanere montati anche in estate. L’uso di pneumatici invernali con un indice di velocità inferiore a quello indicato sulla carta di circolazione (min. Q = 160 chilometri/h) è, invece, consentito solo in inverno, dal 15 ottobre al 15 maggio. Chiestadei termini In merito al prolungamento delle ...

L'assessore Alfreider chiede il rinvio della scadenza per strade provinciali, statali e comunali dell'Alto Adige. Ad oggi non ci sono cambiamenti in merito al cambio delle gomme da invernali a estive ...