BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA Video conferenza stampa | +83 morti

Corriere : Coronavirus in Italia, 162.488 casi positivi e 21.067 morti. Terapie intensive, -2.3%. Il bollettino del 14 aprile - TgLa7 : #coronavirus Il bollettino della #ProtezioneCIvile del 14 aprile 2020: Casi totali : 162.488 (+2.972) Casi attuali… - Corriere : Coronavirus in Italia, 162.488 casi positivi e 21.067 morti. Terapie intensive, -2.3%. ... - davide_del : RT @SkyTG24: Coronavirus Italia, 578 morti in 24 ore. Calano terapie intensive - zazoomblog : Coronavirus bollettino 15 aprile 2020: attualmente positivi 105.418 ieri 578 decessi - #Coronavirus #bollettino… -

BOLLETTINO CORONAVIRUS Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : BOLLETTINO CORONAVIRUS