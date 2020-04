Berlusconi omaggia Bersani? Il gelo di Giovanni Floris, cosa non avete notato: quella (stranissima) frase che gli "sfugge" di bocca (Di mercoledì 15 aprile 2020) Un dettaglio che non sarà sfuggito ai telespettatori più attenti. Si deve tornare a DiMartedì del 14 aprile, il programma condotto da Giovanni Floris su La7. Come avrete visto, Silvio Berlusconi è intervenuto in diretta, per schierarsi a favore del Mes senza condizionalità. Dunque Floris al termine del colloquio ha affermato: "Sta arrivano Bersani, glielo saluto". Già, l'ospite successivo era Pierluigi Bersani. E il leader di Forza Italia ha replicato al conduttore: "Me lo saluti assolutamente. Mi ricordo quando dopo l'attentato che subii in piazza Duomo a Milano venne a trovarmi in ospedale e rimase con me per mezz'ora tenendomi la mano tra le sue. È una persona perbene e generosa". Bellissime parole, un messaggio inatteso. Frase a cui però Floris, durante l'intervista con Bersani, non ha fatto cenno: già, il blocco ... Leggi su liberoquotidiano Di Martedì - Berlusconi omaggia Bersani. Ma il talk è registrato e Floris non coglie l'occasione (Di mercoledì 15 aprile 2020) Un dettaglio che non sarà sfuggito ai telespettatori più attenti. Si deve tornare a DiMartedì del 14 aprile, il programma condotto dasu La7. Come avrete visto, Silvioè intervenuto in diretta, per schierarsi a favore del Mes senza condizionalità. Dunqueal termine del colloquio ha affermato: "Sta arrivano, glielo saluto". Già, l'ospite successivo era Pierluigi. E il leader di Forza Italia ha replicato al conduttore: "Me lo saluti assolutamente. Mi ricordo quando dopo l'attentato che subii in piazza Duomo a Milano venne a trovarmi in ospedale e rimase con me per mezz'ora tenendomi la mano tra le sue. È una persona perbene e generosa". Bellissime parole, un messaggio inatteso. Frase a cui però, durante l'intervista con, non ha fatto cenno: già, il blocco ...

