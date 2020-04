Berlusconi “Il Mes non va demonizzato, usiamolo senza condizioni” (Di mercoledì 15 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Fu il governo di centro-destra che avevo l'onore di guidare nel 2011 a trattare il Meccanismo Europeo di Stabilita', il cosiddetto MES. Questa e' semplice verita' storica, ma la verita' storica va detta tutta. Occorre aggiungere che quel MES, firmato da noi, era diverso dal MES che il governo Monti porto' a ratifica in Parlamento nel 2012, ma soprattutto – questo e' l'aspetto determinante – venne negoziato nel quadro di un accordo politico per noi assolutamente positivo perche' comprendeva anche gli Eurobond. Successivamente la parte che riguardava i titoli di debito europei venne lasciata cadere, e rimase in piedi il solo MES”. Lo scrive il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi in un lungo intervento sul quotidiano Il Giornale.Per Berlusconi “il MES non va demonizzato. Non c'e' nulla di sbagliato, in linea di principio, nel ... Leggi su liberoquotidiano Berlusconi al Corriere boccia il Cura Italia : “il governo avrebbe dovuto dare almeno mille euro” a tutti

Berlusconi : "Il Governo non si confronta - invochiamo Mattarella"

