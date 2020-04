Berlusconi e l’aneddoto su Bersani | “Dopo l’attentato che subii venne a tenermi la mano

Leggi su fanpage

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Silvioa Di Martedì racconta l'episodio che lo lega all'ex avversario politico Pierluigi: "Io mi ricordo sempre di quando dopo l'attentato ebbi a subire in Piazza Duomo a Milanoa trovarmi in ospedale e rimase con me tenendomi latra la sua per mezz'ora. Una persona perbene e generosa, davvero me lo saluti tanto".