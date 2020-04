Berlusconi a ‘Dimartedì’: “Bersani è una persona perbene e generosa, mi tenne la mano per mezz’ora in ospedale” (Di mercoledì 15 aprile 2020) “Mi ricordo sempre di quando, dopo l’attentato che ebbi a subire in Piazza Duomo a Milano, Bersani venne a trovarmi in ospedale e rimase con me tenendomi la mano tra le sue per mezz’ora. È davvero una persona perbene e generosa“. Così, a “Dimartedì” (La7), il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha definito il deputato di LeU, Pier Luigi Bersani, anche lui ospite della trasmissione. Alla richiesta di Floris di mandargli un saluto, Berlusconi ha rievocato un episodio del 2009, ricordando la visita di Bersani: “Me lo saluti assolutamente” L'articolo Berlusconi a ‘Dimartedì’: “Bersani è una persona perbene e generosa, mi tenne la mano per mezz’ora in ospedale” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 aprile 2020) “Mi ricordo sempre di quando, dopo l’attentato che ebbi a subire in Piazza Duomo a Milano, Bersani venne a trovarmi in ospedale e rimase con me tenendomi latra le sue per mezz’ora. È davvero una“. Così, a “Dimartedì” (La7), il presidente di Forza Italia, Silvio, ha definito il deputato di LeU, Pier Luigi Bersani, anche lui ospite della trasmissione. Alla richiesta di Floris di mandargli un saluto,ha rievocato un episodio del 2009, ricordando la visita di Bersani: “Me lo saluti assolutamente” L'articoloa ‘Dimartedì’: “Bersani è una, milaper mezz’ora in ospedale” proviene da Il Fatto Quotidiano.

pbersani : In trasmissione non ho potuto ringraziare e ricambiare i saluti e la cortesia. Lo faccio volentieri ora.… - La7tv : #dimartedi Silvio Berlusconi a Giovanni Floris: 'Per favore mi saluti Bersani. Mi ricordo sempre quando dopo l'atte… - pietroraffa : #Floris:'Arriva la telefonata di Silvio Berlusconi, una telefonata gradita che accettiamo volentieri'. 10 anni fa… - MaxCose : RT @Scalalexandra: Adesso per #Floris e #DiMartedi......Berlusconi è diventato uno Statista e un buon padre di famiglia!! Per #Berlusconi i… - FioritaOfficina : RT @MantiniRita: Mi dicono che Salvin1 e Melons hanno fatto sembrare Berlusconi uno statista. Che dire? Capolavoro! Buongiorno a tutti. #Di… -

