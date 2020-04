Benedetta Rossi ringrazia le persone che l’hanno sostenuta dopo le offese ricevute: “Non mi son fatta ferire” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tra la sera di Pasquetta a l’intera giornata di ieri, per Benedetta Rossi sui social sono arrivati migliaia e migliaia di messaggi di persone che hanno voluto dimostrarle tutto il loro affetto. E’ iniziato tutto con le offese che la Rossi ha ricevuto sui social e con le risposte che suo marito ha dato a quello che è stato definito “un bullo”. Sono state davvero tantissime le persone a schierarsi dalla parte di Benedetta tanto che ieri, anche lei, aveva chiesto, dopo le scuse arrivate da parte dell’haters, di mettere un punto a questa storia. Oggi Benedetta ha deciso di registrare delle nuove storie per ringraziare tutte le persone che le hanno scritto in questi ultimi giorni. La foodblogger, tramite il suo profilo instagram si scusa perchè si è resa conto di aver ricevuto, in direct oltre 30mila messaggi. Una cosa che ha ... Leggi su ultimenotizieflash Benedetta Rossi : età - altezza - peso - marito - vita privata. Chi è la food blogger del momento

Benedetta Rossi riceve le scuse dell'hater e lo perdona : "Questa storia finisce qui" -

