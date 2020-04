Benedetta Rossi dopo gli insulti social perdona l’hater (Di mercoledì 15 aprile 2020) La famosa foodblogger Benedetta Rossi, è stata vittima di un attacco da parte di un hater su twitter al quale ha risposto a tono, con parole molto dure. La sua risposta ha colpito nel segno, tanto che a distanza di poche ore il ragazzo che l’aveva attaccata dandole della “orrenda” e “ces..a” si è scusato con una mail che Benedetta Rossi ha pubblicato sul suo profilo twitter, accettando le scuse. «Questa mail è di Luka, il ragazzo che mi aveva insultato. Mi ha chiesto scusa privatamente, io ho accettato le sue scuse e l’ho ringraziato. Per me questa storia si chiude qui. Ora vorrei che Luka venga lasciato in pace: ci vuole molto più coraggio a scusarsi che ad insultare», scrive la foodblogger e allega uno screenshot della mail ricevuta. Questo il testo: «Buongiorno sono il ragazzo che ha scritto il famoso ... Leggi su people24.myblog Benedetta Rossi - grande gesto : con questo messaggio perdona il suo hater

