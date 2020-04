Beautiful, Una Vita, Il Segreto: cosa succede mercoledì 15 aprile 2020, anticipazioni (Di mercoledì 15 aprile 2020) Scopriamo insieme che cosa succederà oggi, mercoledì 15 aprile 2020, a Beautiful, Una Vita e Il Segreto, le tre soap di Canale 5. Ecco le anticipazioni…Leggi anche: IL Segreto, anticipazioni puntata di mercoledì 15 aprile 2020Beautiful, trame: Flo cerca di dire la verità a Hope A Los Angeles, Wyatt (Darin Brooks), Bill (Don Diamont), Quinn (Rena Sofer) e Shauna (Denise Richards) hanno scoperto con sgomento che Flo (Katrina Bowden) è figlia del defunto Storm Logan. Quest’ultimo, intanto, è stato ricordato dalle sue tre sorelle: Brooke (Katherine Kelly Lang), Donna (Jennifer Gareis) e Katie (Heather Tom). Infine, poco prima di partire a Londra da sola da suo padre Reese (Wayne Brayde), Zoe (Kiara Barnes) ha chiesto ad un confuso Xander (Adain Bradley) di aggiornarla in maniera costante sugli sviluppi ... Leggi su tvsoap Beautiful Anticipazione 18 aprile 2020 – Flo vs Shauna

Beautiful Anticipazioni 17 aprile 2020 – Shauna è sconvolta

Beautiful Anticipazioni Americane : Shauna smaschera Flo? (Di mercoledì 15 aprile 2020) Scopriamo insieme cherà oggi, mercoledì 15, a, Unae Il, le tre soap di Canale 5. Ecco le…Leggi anche: ILpuntata di mercoledì 15, trame: Flo cerca di dire la verità a Hope A Los Angeles, Wyatt (Darin Brooks), Bill (Don Diamont), Quinn (Rena Sofer) e Shauna (Denise Richards) hanno scoperto con sgomento che Flo (Katrina Bowden) è figlia del defunto Storm Logan. Quest’ultimo, intanto, è stato ricordato dalle sue tre sorelle: Brooke (Katherine Kelly Lang), Donna (Jennifer Gareis) e Katie (Heather Tom). Infine, poco prima di partire a Londra da sola da suo padre Reese (Wayne Brayde), Zoe (Kiara Barnes) ha chiesto ad un confuso Xander (Adain Bradley) di aggiornarla in maniera costante sugli sviluppi ...

infoitcultura : Pasqua e Pasquetta in tv: programmazione Beautiful, Una Vita, Il Segreto - marusca1971 : ... Dicono che i veri sognatori non dormono mai.... Io sono una sognatrice ma sto fatto del... 'non dormono mai...'… - enchantedmarvel : RT @giuls21durin: Beautiful that way, una delle mie preferite Ha un messaggio stupendo #IlVoloInArena - giuls21durin : Beautiful that way, una delle mie preferite Ha un messaggio stupendo #IlVoloInArena - AnneStorytelli1 : @inesatto @BrentSpiner Oh, another Italian fan! It's beautiful finally to meet somebody who understands your langua… -