Beautiful | anticipazioni americane | QUINN si fa un nuovo vecchio nemico Ecco chi è

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Nelle attuali puntatedi, la lista di nemici diForrester continua ad allungarsi. La sua faida con Brooke, infatti, non accennerà a risolversi, specie quando la Fuller sentirà nuovamente la rivale parlare male di lei ad Eric. Ed è proprio questo che ha innescato la guerra tra le due signore.Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 4: COSIMO si dichiara a GABRIELLAVe ne abbiamo già parlato: Brooke ritenneresponsabile dei suoi problemi con Ridge, accusandola di fomentare le mire di Shauna Fulton verso lo stilista e approfittando della temporanea separazione della coppia. Per questo Brooke aveva ad Eric non solo di allontanare Shauna da villa Forrester, ma anche di porre fine al suo matrimonio con, così da liberare le vite di tutti loro dalla sua presenza. Da alloraha giurato guerra a Brooke, ...