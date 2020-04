Basket | sognando la NBA I giovani azzurri che militano nelle Università americane e

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Stati Uniti d’America: un mondo lontano, che per la pallacanestro è il suo centro. Molti sognano di andarci, pochi ci riescono. Sono tanti anche gli italiani che cercano l’avventura negli States, e in particolare nei college. Andiamo a scoprire, in questa sede, i nomi dei giocatori che, nell’annata 2019-2020, si sono distintivarie università che hanno tra le loro attività sportive ilmaschile. Nico Mannion: primo (e ultimo) anno ad Arizona con 14 punti e 5.3 assist di media. Lui per il draft NBA si è già dichiarato, e viene dato attualmente tra la 15a e la 20a chiamata, sebbene si sappia che questo sarà il draft più strano di sempre per tutte le circostanze legate al coronavirus. Nell’unico anno agli Arizona Wildcats è stato in grado di trovare un ottimo inizio di stagione, risolvendo spesso ...