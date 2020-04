Bari, uomo di 80 anni piange su una panchina, la polizia si avvicina e lui: “Non mangio da tre giorni”. (Di mercoledì 15 aprile 2020) A Bari, nei pressi dell’Ateneo una scena straziante si è presentata davanti agli occhi della polizia. Un uomo di 80 anni era seduto da solo su una panchina con la testa tra le mani e piangeva sommessamente. La polizia gli si è avvicinata e gli ha chiesto cosa gli fosse successo. L’uomo ha risposto che non mangiava da tre giorni, che non ha una casa dove andare e che ha solo un figlio lontano, che vive a Torino che non vede e sente da anni. La polizia si è precipitata in un panificio lì vicino e gli ha comprato pane , focacce e tanto altro cibo. L’uomo ha ringraziato distrutto dal dolore ma profondamente riconoscente a quegli agenti. Leggi su baritalianews Un uomo pesta la compagna per strada a Bari - l’orrore nel video. Il sindaco : «Spero che lei trovi il coraggio per denunciarlo»

Bari uomo picchia convivente - dura la reazione di Decaro - “la ragazza trovi il coraggio di ribellarsi a quell’uomo violento”

