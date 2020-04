Banksy, l’ultima opera nel bagno di casa e la moglie si arrabbia – FOTO (Di mercoledì 15 aprile 2020) L’ultima opera dello street artist Banksy arriva direttamente dal bagno di casa sua e la moglie si arrabbia Come tutti, anche il famosissimo street artist Banksy deve stare in quarantena. La noia, però, lui la combatte a suo modo. E quindi, ci delizia con una nuova opera d’arte che arriva direttamente dal…bagno di casa! Lui … L'articolo Banksy, l’ultima opera nel bagno di casa e la moglie si arrabbia – FOTO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 15 aprile 2020) L’ultimadello street artistarriva direttamente daldisua e lasiCome tutti, anche il famosissimo street artistdeve stare in quarantena. La noia, però, lui la combatte a suo modo. E quindi, ci delizia con una nuovad’arte che arriva direttamente dal…di! Lui … L'articolo, l’ultimaneldie lasiproviene da www.inews24.it.

Corriere : Banksy e l’opera in bagno: «Mia moglie odia quando lavoro a casa» - zangaridelbalzo : 'Mia moglie odia quando lavoro da casa': ecco l'ultima opera di #Banksy @mashableitalia - Alex55687888 : RT @Corriere: Banksy e l’opera in bagno: «Mia moglie odia quando lavoro a casa» - gfal73 : RT @Corriere: Banksy e l’opera in bagno: «Mia moglie odia quando lavoro a casa» - TmarcX : RT @Corriere: Banksy e l’opera in bagno: «Mia moglie odia quando lavoro a casa» -

