Bankitalia “Con la crisi fabbisogno di 50 miliardi per le imprese” (Di mercoledì 15 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Anche considerando l'effetto positivo di alcune delle misure contenute nel decreto ‘Cura Italia' (ampliamento della CIG e moratoria per le PMI) e supponendo un completo utilizzo delle linee di credito disponibili, le nostre stime indicano che tra marzo e luglio il fabbisogno aggiuntivo di liquidita' delle imprese possa raggiungere i 50 miliardi”. E' quanto si legge nella relazione di Paolo Angelini, capo del dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia e Giorgio Gobbi, capo del servizio stabilita' finanziaria della Banca d'Italia, in audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, sulle iniziative della task force per la liquidita' del sistema bancario nell'emergenza sanitaria.“Sulla base di nostre valutazioni, a marzo la produzione industriale avrebbe subito una ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Anche considerando l'effetto positivo di alcune delle misure contenute nel decreto ‘Cura Italia' (ampliamento della CIG e moratoria per le PMI) e supponendo un completo utilizzo delle linee di credito disponibili, le nostre stime indicano che tra marzo e luglio ilaggiuntivo di liquidita' delle imprese possa raggiungere i 50”. E' quanto si legge nella relazione di Paolo Angelini, capo del dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia e Giorgio Gobbi, capo del servizio stabilita' finanziaria della Banca d'Italia, in audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, sulle iniziative della task force per la liquidita' del sistema bancario nell'emergenza sanitaria.“Sulla base di nostre valutazioni, a marzo la produzione industriale avrebbe subito una ...

NicolaBranzoli : RT @UfficioStampaBI: #bankitalia #Angelini #Gobbi #audizionebankitalia #COVID19 In marzo, il Consiglio direttivo della #BCE ha introdotto m… - Noovyis : (Bankitalia “Con la crisi fabbisogno di 50 miliardi per le imprese”) Playhitmusic - - Maggievolution : RT @UfficioStampaBI: #bankitalia #Angelini #Gobbi #audizionebankitalia #COVID19 In marzo, il Consiglio direttivo della #BCE ha introdotto m… - AllaMetaBologna : RT @UfficioStampaBI: #bankitalia #Angelini #Gobbi #audizionebankitalia #COVID19 In marzo, il Consiglio direttivo della #BCE ha introdotto m… - grandesse : RT @UfficioStampaBI: #bankitalia #Angelini #Gobbi #audizionebankitalia #COVID19 In marzo, il Consiglio direttivo della #BCE ha introdotto m… -